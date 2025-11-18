Эрик Шелль обвинил соперников в применении вуду-ритуалов во время пенальти в ворота его команды.

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шель предположил, что сборная Демократической Республики Конго применила вуду-ритуалы в решающем матче за выход на Чемпионат мира-2026 по футболу.

Как сообщает "Суспільне спорт", матч между Нигерией и ДР Конго был решающим финалом в плейофе африканской квалификации. Он определял последнего представителя Африки в межконтинентальном плейофе за выход на ЧМ-2026.

Так, Нигерия и ДР Конго заняли вторые места в своих группах, а в полуфиналах второго раунда выбили Габон и Камерун. Матч команды проводили на нейтральном поле в марокканском Рабате.

Отмечается, что встреча прошла в напряженной борьбе. Дополнительное время завершилось со счетом 1:1, поэтому команды должны были провести серию пенальти. Победу со счетом 4:3 одержала сборная ДР Конго.

"Во время всех пенальти игрок из Конго делал какие-то "вуду". Каждый раз, каждый раз. Вот почему я немного нервничал после этого", - сказал Шель после игры.

Отвечая на вопрос, что именно он видел, тренер продемонстрировал движения рукой. "Не знаю, было ли это с водой или чем-то таким", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Варшаве состоялся матч между сборными Украины и Исландии по футболу. Украинцы победили со счетом 2:0, получив возможность выйти в стыковые матчи квалификации Чемпионата мира-2026.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после победы над Исландией отметил игру Анатолия Трубина. По словам Реброва, тот "вытащил действительно тяжелые мячи".

