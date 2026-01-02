Водителю автомобиля Энтони Джошуа предъявлены обвинения после смертельного ДТП в Нигерии

Рассмотрение дела было отложено до 20 января.

Против водителя автомобиля, в котором находился британский боксер Энтони Джошуа во время смертельной ДТП в Нигерии, выдвинули обвинения. Об этом пишет Sky News.

Полиция штата Огун подтвердила журналистам, что водителю внедорожника Lexus, Адении Моболаджи Кайоде, предъявлено обвинение по четырем пунктам.

Мужчину обвинили в опасном вождении, повлекшем смерть, неосторожном и халатном вождении, вождении без должной осторожности и внимания, а также вождении без действительного национального водительского удостоверения.

Отмечается, что 46-летний Кайоде предстал перед судом Сагаму. Рассмотрение дела было отложено до 20 января.

Смертельное ДТП в Нигерии - что известно

Напомним, что британский боксер Энтони Джошуа попал в ДТП в Нигерии 29 декабря. Авария произошла на скоростной автомагистрали Лагос-Ибадан в Нигерии. Бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе доставили в больницу с легкими травмами.

В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля Lexus, в котором находился боксер. Джошуа находился на заднем сиденье и получил только легкие травмы. Ему вместе с другими пострадавшими оказали помощь.

Правоохранители установили, что внедорожник Lexus, в котором находился боксер, двигался с превышением установленного законом скоростного ограничения, после чего потерял управление во время маневра обгона и врезался в стоявший на обочине дороги грузовик.

Позже портал Home of Fight сообщил, что в ДТП погибли два тренера Джошуа - Роберт Латц и Сина Гами. Известно, что Латц был личным тренером Джошуа, а Сина отвечал за физическую подготовку британской звезды бокса.

По данным, Энтони Джошуа планировал провести в Нигерии свой отпуск после того, как в ночь на 20 декабря победил американского боксера-блогера Джейка Пола.

