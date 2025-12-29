Боксер Энтони Джошуа потерял двух тренеров в ДТП в Нигерии

Один из погибших был личным тренером Энтони Джошуа, тогда как второй отвечал за его физическую подготовку.

Автомобиль боксера Энтони Джошуа в Нигерии попал в ДТП, в результате которого погибли два его тренера, сообщает Home of Fight в соцсети Х.

Сообщается, что автомобиль боксера марки Lexus превысил скорость и врезался в грузовик. Водитель во время обгона потерял управление над авто и врезался в грузовик, стоявший на обочине.

Боксер находился на заднем сиденье за водителем и отделался травмами, но двое его тренеров - Латц и Сина погибли в результате столкновения. Известно, что Латц был личным тренером Джошуа, а Сина отвечал за физическую подготовку британской звезды бокса.

По данным, Энтони Джошуа планировал провести в Нигерии свой отпуск после того, как в ночь на 20 декабря победил американского боксера-блогера Джейка Поло. В шестом раунде Джошуа нокаутировал соперника. Известно, что к этому поединку Джошуа готовил украинский тренер Егор Голуб.

Джошуа дважды дрался с украинским боксером Александром Усиком. В сентябре 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей, а в августе 2022 года - раздельным.

Ранее УНИАН сообщал, что после того, как Энтони Джошуа победил Джейка Поло, он выбрал себе нового соперника. Боксер бросил вызов Тайсону Фьюри. Примечательно, что Поло после поединка поехал в больницу и впоследствии показал рентгеновский снимок своей челюсти, на котором видны переломы в двух местах. Для Поло это второе поражение в профессиональной карьере. Отмечается, что в 2024 году он победил легендарного Майка Тайсона.

Также мы писали, что украинский боксер Максим Продан заявил, что не смотрит подобные поединки с участием Джейка Поло. Он объяснил, что в Украине надо отдать 15 лет и боксировать за копейки, тогда как распиаренный блогер выходит на ринг и зарабатывает миллионы. Продан отметил, что удивляется, почему допускают бои с такими спортсменами. Он заявил, что большинство годами работают, тогда как блогер вышел на ринг и заработал больше, чем они за всю жизнь.

