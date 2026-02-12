'Мы не нарушили правила': Гераскевич будет обжаловать решение МОК о дисквалификации

Украинский спортсмен намерен обратиться в арбитражный суд и добиваться отмены решения МОК о дисквалификации.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич убежден в правомерности своих действий и готов к решительной юридической борьбе за право выступать на Олимпийских играх-2026.

Спортсмен подчеркнул, что не собирается сдаваться и примет личное участие в заседании Спортивного арбитражного суда (CAS).

Он подчеркнул, что его жест - "шлем памяти" с портретами убитых Россией спортсменов - является моральным долгом, а не политической пропагандой, в которой его обвиняет МОК.

"Я считаю, что все внимание, которое было приковано к нам все эти дни, свидетельствует о том, что мы на правильной стороне, и это самое важное. Я ничего не нарушил, и поэтому я пойду в арбитражный суд и в другие суды и буду доказывать свою правоту", - сказал атлет.

Спортсмен рассказал, что прибудет в офис выездной панели CAS в Милане и будет участвовать в заседании. Гераскевич призвал коллег по олимпийской сборной не отвлекаться на скандал и продолжать борьбу за медали.

По его словам, во время соревнований на трибунах было много российских флагов. Однако Международный олимпийский комитет не отреагировал на нарушение правил в этой ситуации:

"Несмотря на нарушение правил МОК, этот спортсмен и зрители, насколько мне известно, не получили никаких санкций и не были дисквалифицированы".

Спортсмен заявил, что его дисквалификация играет на руку российской пропаганде.

Скандал вокруг Гераскевича

Сегодня украинского скелетониста Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом Олимпиады-2026 из-за шлема с убитыми россиянами украинскими атлетами.

Президент Украины Владимир Зеленский решил наградить Гераскевича орденом Свободы. В МИД заявили, что Международный олимпийский комитет подорвал собственную репутацию, решив дисквалифицировать украинского скелетониста.

