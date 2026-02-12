'Момент позора': Сибига резко раскритиковал дисквалификацию Гераскевича

В желании Гераскевича почтить память убитых Россией спортсменов не было ничего, что противоречило бы правилам или этике, отметил министр.

Международный олимпийский комитет подорвал собственную репутацию, решив дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича перед началом соревнований на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Об этом говорится в заявлении Сибиги в Telegram.

"МОК запретил не украинского спортсмена, а собственную репутацию. Будущие поколения вспомнят это как момент позора", - подчеркнул Сибига.

Как подчеркнул глава МИД, украинский скелетонист Владислав Гераскевич лишь хотел почтить память спортсменов, убитых во время войны. "В этом нет ничего, что противоречило бы правилам или этике", - отметил министр.

При этом, как заметил Сибига, "МОК запугивал, проявлял неуважение и даже поучал нашего спортсмена и других украинцев, как им следует молчать об "одном из 130 конфликтов в мире".

Кроме того, глава МИД обратил внимание, что МОК также систематически не смог противостоять крупнейшему нарушителю международного спорта и Олимпийской хартии – России. "Стране, которая начала три вторжения во время Олимпийского перемирия за последние три десятилетия, реализовала крупнейшую государственную допинговую программу, убила 650 украинских спортсменов и тренеров и разрушила 800 спортивных объектов в Украине", – сообщил министр.

В связи с этим он убежден, что именно россиян нужно отстранять, а не запрещать чествование их жертв. Ни один из них не является "нейтральным".

"Если Олимпийское кредо гласит, что "самое важное в Олимпийских играх – не победа, а участие", то Международный олимпийский комитет полностью предал его, не позволив Владиславу Гераскевичу принять участие, и предал 650 украинских спортсменов и тренеров, убитых Россией", - констатирует Сибига.

В то же время, по его словам, в Украине гордятся поступком Владислава, который не предал их.

Скандал на Олимпиаде - дисквалификация Гераскевича

Как сообщал УНИАН, украинский спортсмен намеревался выступать в "Шлеме Памяти", посвященном украинским спортсменам, погибшим в результате российской агрессии. Он отстаивал эту позицию и не желал менять шлем.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) официально подтвердили дисквалификацию украинского скелетониста.

Основанием для дисквалификации стало нарушение Олимпийской хартии, а именно правила 50, запрещающего политические демонстрации на спортивных объектах.

