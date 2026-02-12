'Момент позора': Сибига резко раскритиковал дисквалификацию Гераскевича

Международный олимпийский комитет подорвал собственную репутацию, решив дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича перед началом соревнований на зимних Олимпийских играх 2026 года.
Об этом говорится в заявлении Сибиги в Telegram.
"МОК запретил не украинского спортсмена, а собственную репутацию. Будущие поколения вспомнят это как момент позора", - подчеркнул Сибига.
Как подчеркнул глава МИД, украинский скелетонист Владислав Гераскевич лишь хотел почтить память спортсменов, убитых во время войны. "В этом нет ничего, что противоречило бы правилам или этике", - отметил министр.
При этом, как заметил Сибига, "МОК запугивал, проявлял неуважение и даже поучал нашего спортсмена и других украинцев, как им следует молчать об "одном из 130 конфликтов в мире".
Кроме того, глава МИД обратил внимание, что МОК также систематически не смог противостоять крупнейшему нарушителю международного спорта и Олимпийской хартии – России. "Стране, которая начала три вторжения во время Олимпийского перемирия за последние три десятилетия, реализовала крупнейшую государственную допинговую программу, убила 650 украинских спортсменов и тренеров и разрушила 800 спортивных объектов в Украине", – сообщил министр.
В связи с этим он убежден, что именно россиян нужно отстранять, а не запрещать чествование их жертв. Ни один из них не является "нейтральным".
"Если Олимпийское кредо гласит, что "самое важное в Олимпийских играх – не победа, а участие", то Международный олимпийский комитет полностью предал его, не позволив Владиславу Гераскевичу принять участие, и предал 650 украинских спортсменов и тренеров, убитых Россией", - констатирует Сибига.
В то же время, по его словам, в Украине гордятся поступком Владислава, который не предал их.
Скандал на Олимпиаде - дисквалификация Гераскевича
Как сообщал УНИАН, украинский спортсмен намеревался выступать в "Шлеме Памяти", посвященном украинским спортсменам, погибшим в результате российской агрессии. Он отстаивал эту позицию и не желал менять шлем.
Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) официально подтвердили дисквалификацию украинского скелетониста.
Основанием для дисквалификации стало нарушение Олимпийской хартии, а именно правила 50, запрещающего политические демонстрации на спортивных объектах.