Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы

Президент отметил мужество и патриотизм спортсмена в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей.

Президент Украины Владимир Зеленский решил наградить члена национальной олимпийской команды Украины скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы. Об этом говорится в указе главы государства №119/2026 от 12 февраля.

В частности, президент постановил наградить Гераскевича в связи с самоотверженным служением украинскому народу, гражданским мужеством и патриотизмом в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей.

Дисквалификация Гераскевича - важные новости

Как сообщал УНИАН, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, спортсмены из РФ заслуживают дисквалификации, а не Владислав Гераскевич. В частности, МОК допустил 13 российских спортсменов к зимней Олимпиаде под "нейтральным" флагом. Лидер Украины убежден, что Олимпийское движение не должно подыгрывать агрессору.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что будущие поколения вспомнят решение МОК как момент позора.

Напомним, что украинский спортсмен Владислав Гераскевич, выступающий в скелетоне (разновидность санного спорта), хотел напомнить миру о том, что Россия совершает ежедневные убийства невинных людей в Украине. Он стремился выступать в "Шлеме памяти", на котором изображены портреты убитых россиянами украинских спортсменов. Однако МОК принял решение о его дисквалификации.

