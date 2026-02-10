Гераскевичу запретили надевать шлем с погибшими атлетами на Олимпиаде: Зеленский отреагировал

Атлет назвал это решение "предательством" олимпийских ценностей и попыткой заставить замолчать правду о войне.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что ему запретили надевать на Олимпийских играх шлем с изображением атлетов, погибших от рук российских оккупантов. "Некоторые из них были моими друзьями", – заявил спортсмен. Он перечислил некоторых из своих погибших товарищей по сборной: фигурист Дмитрий Шарпар, тяжелоатлетка Алина Перегудова, стронгмен Павел Ищенко, хоккеист Алексей Логинов и биатлонист Евгений Малышев.

"Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти", - отметил он в социальной сети Instagram.

МОК пока официально не подтвердил запрет.

Видео дня

Реакция президента Украины

На это решение отреагировал глава государства Владимир Зеленский. Он поблагодарил Гераскевича за свою позицию и напоминание миру цены борьбы Украины против российских оккупантов.

"Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться "политической акцией на спортивных соревнованиях". Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия", - заявил он.

Также Зеленский подчеркнул, что именно это напоминает всему миру о "глобальной роли спорта" и исторической миссии олимпийского движения как такового – все это про мир и ради жизни.

Ранее УНИАН сообщал, что 2026 год будет годом возвращения России в международный спорт, по словам народного депутата от "Слуги народа" Жана Беленюка.

Вас также могут заинтересовать новости: