2026 год будет годом возвращения России в международный спорт, - Беленюк

Беленюк подчеркнул, что это несправедливо, однако "это политика".

2026 год будет годом масштабного возвращения России в международный спорт. Об этом в своем Telegram-канале написал Жан Беленюк, народный депутат от "Слуги народа", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.

"2026 год, к сожалению, будет годом масштабного возвращения России в международный спорт - в том числе, под собственной символикой. Это уже можно констатировать как факт. Справедливо ли это? Нет, не справедливо", - подчеркнул он.

Впрочем, добавил Беленюк, "это политика, а мы давно поняли, что спорт - ее неотъемлемая часть, и часть далеко не всегда справедливая".

В то же время он подчеркнул, что украинский спорт не должен останавливаться. "Пока идет война, задача каждого из нас - кричать о ней везде, где это только возможно", - написал депутат.

Европа возвращает россиян и белорусов к водным соревнованиям - что известно

Как сообщал УНИАН, Европейская ассоциация водных видов спорта допустила российских и белорусских граждан к юношеским и юниорским соревнованиям под флагами своих стран.

Так, спортсмены, имеющие российский или белорусский паспорт и соревнующиеся в юношеских и юниорских категориях, больше "не будут иметь ограничений на участие в соревнованиях по европейским водным видам спорта, как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях".

Взрослые спортсмены из этих стран, как и раньше, могут соревноваться только под нейтральным флагом.

