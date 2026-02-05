Европа возвращает россиян к водным соревнованиям: ограничения решились снять с юниоров

Европейская ассоциация водных видов спорта допустила россиян и белорусов к юношеским и юниорским соревнованиям.

Европейская ассоциация водных видов спорта допустила российских и белорусских граждан к юношеским и юниорским соревнованиям под флагами своих стран. Такое сообщение опубликовано на сайте Ассоциации.

В нем указано, что спортсмены, имеющие российский или белорусский паспорт, и которые соревнуются в юношеских и юниорских категориях, больше "не будут иметь ограничений по участию в соревнованиях по европейским водным видам спорта, как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях".

"Во всех соревнованиях, которые не являются взрослыми, спортсмены с российскими или белорусскими паспортами смогут участвовать без проверки биографических данных и в полном соответствии с протоколами европейских водных видов спорта в отношении флагов, гимнов, формы и связанных с ними элементов, при условии, что соответствующие национальные спортивные организации имеют хорошую репутацию в европейских водных видах спорта", - говорится в сообщении на сайте Ассоциации.

Вместе с тем, взрослые спортсмены из этих стран, как и ранее, могут соревноваться только под нейтральным флагом. Отмечено, что в соответствии с действующими рекомендациями Всемирной аквакультуры, спортсмены и их вспомогательный персонал "могут участвовать в соревнованиях Европейского чемпионата по водным видам спорта после подачи заявки на получение статуса "Нейтрального спортсмена" и его утверждения, как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях".

Смягчение спортивных санкций для РФ и Беларуси

Как сообщалось, международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, чтобы они могли квалифицироваться на зимнюю Олимпиаду следующего года.

С тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, российские и белорусские спортсмены были исключены из нескольких крупнейших федераций зимних видов спорта. Они были отстранены от участия в Кубке мира по биатлону, горнолыжному спорту и лыжных гонках, в частности. Также их выгнали из Международной федерации хоккея.

Теперь же у россиян и белорусов появляется шанс принять участие в зимних Олимпийских играх следующего года, если спортивные федерации прислушаются к призывам МОК.

А в конце 2025 года Генеральная Ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) проголосовала за возвращение национальных символов участникам турниров из России и Беларуси на юношеском уровне.

На голосование было вынесено две резолюции - одна от российской шахматной федерации, а другая от Совета ФИДЕ. Первая предлагала полностью восстановить в правах российских и белорусских участников. В то же время Совет предложил восстановить только юниоров в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК).

В ноябре прошлого года Россию восстановили в соревнованиях по дзюдо, когда исполнительный комитет Международной федерации дзюдо вслед за Беларусью снял санкции со страны-агрессора.

В заявлении исполкома Федерации говорится, что МФД "прошла период значительного геополитического давления с взвешенной ответственностью, обеспечивая дальнейшее единство сообщества дзюдо и безопасность и справедливость соревнований для всех спортсменов всех стран".

Также там сказано, что после восстановления полного национального представительства белорусских спортсменов, МФД "считает целесообразным разрешить участие российских спортсменов на равных условиях".

