'Дай четвертое одеяло': сын белорусских прокуроров высмеял речь Костюка

Под постом Костюк о том, что киевляне остались без тепла и света при -20 из-за российских атак на энергетику, Плишевский высмеял теннисистку.

11 января в финале теннисного турнира в австралийском Брисбене украинская теннисистка Марта Костюк, проигравшая белоруске Арине Соболенко, в речи во время награждения отреагировала на критическую ситуацию в энергетике Украины в результате российских атак. Белорус Кирилл Плишевский оставил оскорбительные комментарии под этим постом Костюк, сообщает Радио Свобода.

В частности, Костюк в речи отметила, что в то время, когда на улице -20, в Киеве из-за российских атак по энергетике тысячи людей остались без света, отопления и воды.

Украинская теннисистка добавила, что ее сестра дома спит под тремя одеялами, потому что в квартире очень холодно.

Впоследствии в социальной сети Threads Костюк поблагодарила людей за реакцию на ее слова. Издание поделилось, что ее пост собрал 7 тысяч лайков. Она подчеркнула, что это был ее "сознательный выбор - постоянно напоминать людям, через что проходит Украина".

Однако, как отметили журналисты редакции, под ее постом белорус Кирилл Плишевский, который называет себя спортивным журналистом, пренебрежительно отреагировал на слова теннисистки:

"В очередной раз костючка опозорилась и показала всему миру свое дно-поведение! Тигрица Ариночка лучшая. Костюк, иди сестре дай четвертое одеяло)))", - написал он.

Под другим постом украинки, которая поделилась, что уже вторые сутки у нее нет ни света, ни отопления, и она лежит под двумя одеялами и плачет от речи Костюк, Плишевский отметил, что теннисистка могла бы перевезти сестру:

"Костюк такая [значок клоуна. – прим. ред], пусть свою сестру перевезет))) не будет мерзнуть)))".

Журналисты издания установили, что 26-летний Кирилл Плишевский – сын белорусских прокуроров. В частности, его мать Елена Плишевская более 20 лет работала в Брестской областной прокуратуре, а отец – Александр Плишевский также является сотрудником прокуратуры в системе Александра Лукашенко.

Издание добавило, что Кирилл Плишевский учился на платной форме юридического факультета Белорусского государственного университета и в 2020 году проходил учебную практику в прокуратуре, но сейчас пишет спортивные статьи для белорусских и российских изданий.

Ситуация с энергетикой в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко поделился, что в результате последней российской атаки на Киев по состоянию на воскресенье, 25 января, 3 300 многоэтажек остаются без тепла. Кличко отметил, что водоснабжение восстановлено, а коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть тепло в дома жителей столицы.

Также мы писали, что российская армия нанесла удар по энергетическому объекту в Николаевской области, в результате чего ранен электромонтер. Известно, что взрывами значительно повреждено энергетическое оборудование облэнерго. В "Николаевоблэнерго" отметили, что энергетики сейчас не только проводят ремонты, но и постоянно рискуют жизнью, потому что работают под угрозой обстрелов. Также в компании поделились, что пострадавший сотрудник получил ранения конечностей и они будут следить за его реабилитацией.

