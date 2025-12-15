Использование национальных символов будет разрешено на юношеском уровне.

Генеральная Ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала за возвращение национальных символов участникам турниров из России и Беларуси. Об этом говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Отмечается, что на голосование были выдвинуты две резолюции - одна от российской шахматной федерации, а другая от Совета ФИДЕ.

Первая предлагала полностью восстановить в правах российских и белорусских участников. В то же время Совет предложил восстановить только юниоров в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК).

В результате, делегаты проголосовали за две резолюции: за российскую "да" ответили 61 страна, 51 - против, 14 не голосовали и 15 воздержались. За резолюцию ФИДЕ проголосовали 69 стран, 40 - против, 15 воздержались и 17 не голосовали.

В общем оба решения вступили в юридическую силу, поэтому ФИДЕ приняла следующие решения:

допуск участников из России и Беларуси к командным соревнованиям;

в соответствии с рекомендациями МОК возобновление использования национальных символов на юношеском уровне;

разрешение проводить официальные мероприятия ФИДЕ в Беларуси.

Относительно использования флага и гимна этих стран на взрослом уровне, федерация проведет консультации с МОК, после чего будет принято дополнительное решение.

Стоит отметить, для принятия простого решения необходимо любое большинство ответов "да", не учитывая те страны, которые воздержались. Если вопрос важный, то 2/3 от присутствующих. Поэтому Генассамблея голосовала за возвращение россиянам и белорусам национальных символов на общих условиях, а не как за важное решение.

Как писал УНИАН, ранее МОК разрешил проводить международные спортивные соревнования в Беларуси. Также комитет рекомендует допустить российских и белорусских юниоров к международным соревнованиям с флагом и гимном, но окончательное решение будет зависеть от регламентов каждой международной федерации.

"Участники саммита поддержали рекомендацию исполкома МОК о том, что доступ юных спортсменов с российским или белорусским паспортом к международным юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных видах спорта не должен быть ограничен", - отметили в пресс-службе организации.

Также сообщалось, что Международная федерация дзюдо сняла санкции с России. В федерации надеются, что возвращение спортсменов страны-агрессора в международный спорт "обогатит соревнования".

