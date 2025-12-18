Будет создана новая комиссия, которая будет рассматривать участие украинских спортсменов в соревнованиях.

Украина сняла запрет на участие в соревнованиях с представителями России и Беларуси, даже если они участвуют под своей национальной символикой. Тем не менее, будут предусмотрены другие нормативные ограничения, сообщает "Суспильне".

Украина сняла запрет на участие в соревнованиях с россиянами и белорусами

В издании напомнили, что ранее глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт рассказал журналистам, что украинские спортсмены будут участвовать в международных соревнованиях, где присутствуют представители России и Беларуси. Он также анонсировал изменения в приказе Министерства молодежи и спорта Украины, согласно которому запрет на участие в турнирах, где есть российские и белорусские атлеты, выступающие под собственными флагами, снимается.

Кроме того, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный поделился, что будет создана специальная комиссия, которая будет определять турниры, в которых будут участвовать украинские спортсмены, если россияне и белорусы будут там присутствовать.

"Это не означает, что мы будем ездить везде, где только будут присутствовать россияне. Но мы не можем самоисключиться из международной спортивной повестки. Соответствующие изменения в приказ Министерства молодежи и спорта уже внесены. Запрет на участие в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы со своей символикой, сохраняется, но есть исключения. Сейчас формируется специальная комиссия, которая будет рассматривать целесообразность участия украинских спортсменов в определенных соревнованиях", - уточнил Бедный.

Участие украинских спортсменов в соревнованиях будет рассматривать новая комиссия

В Министерстве молодежи и спорта Украины отметили, что состав комиссии, которая будет рассматривать участие украинских спортсменов в соревнованиях, еще формируется. Уже известно, что в нее войдут представители НОК и НПК Украины, а также Спортивного комитета Украины, представители органов сектора безопасности и обороны.

В Министерстве молодежи и спорта Украины уточнили в разговоре с журналистами, что комиссия будет выносить рекомендацию о том, отправлять ли украинских спортсменов на международные соревнования, учитывая условия безопасности (включая возможности защиты спортсменов от пропаганды). Оценка комиссии будет учитывать потенциальные риски и перспективы, а также возможности для топрезультатов украинских спортсменов.

Шахматная федерация проголосовала за возвращение национальных символов РФ и Беларуси

Ранее Генеральная Ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) проголосовала за возвращение национальных символов участникам турниров из России и Беларуси. На голосование были выдвинуты две резолюции - одна от российской шахматной федерации, а другая от Совета ФИДЕ.

В результате, делегаты проголосовали за две резолюции: за российскую "да" ответили 61 страна, 51 - против, 14 не голосовали и 15 воздержались. За резолюцию ФИДЕ проголосовали 69 стран, 40 - против, 15 воздержались и 17 не голосовали.

ФИДЕ приняла следующие решения:

допуск участников из России и Беларуси к командным соревнованиям;

в соответствии с рекомендациями МОК возобновление использования национальных символов на юношеском уровне;

разрешение проводить официальные мероприятия ФИДЕ в Беларуси.

