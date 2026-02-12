Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом Олимпиады-2026: названа причина

Спортсмен продолжает бороться за возможность выступать в "Шлеме Памяти", посвященном украинским спортсменам, погибшим в результате российской агрессии.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован перед началом соревнований на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщил сам спортсмен в эксклюзивном комментарии для "Суспільне Спорт".

Это произошло непосредственно перед первым заездом, который должен был открыть борьбу за медали в этой дисциплине.

Вскоре Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) официально подтвердили дисквалификацию украинского скелетониста, пишет Spiegel.

Как сообщил корреспондент "Суспільне Спорт" Сергей Захарченко из олимпийской студии, Гераскевич уже получил на руки решение жюри. Основанием для дисквалификации стало нарушение Олимпийской хартии, а именно правила 50, запрещающего политические демонстрации на спортивных объектах ("field of play").

Провальные переговоры и ультиматум

Перед вынесением вердикта состоялась встреча Гераскевича с главой МОК Кирсти Ковентри. Сообщается, что чиновники пытались найти решение, однако украинец, по мнению МОК, "не проявил готовности к компромиссу".

Сам Гераскевич за несколько часов до этого записал видеообращение, в котором предложил МОК свой план "завершения скандала". Он выдвинул три условия, при которых конфликт мог быть исчерпан:

Снять запрет на использование "Шлема Памяти". Принести официальные извинения за оказанное на него давление в последние дни. Предоставить электрогенераторы для украинских спортивных объектов, страдающих от обстрелов, в знак солидарности с украинским спортом.

МОК эти условия отверг.

Тем не менее, команда Гераскевича не намерена сдаваться. В ближайшее время юристы планируют подать срочную апелляцию в выездную панель Спортивного арбитражного суда (CAS), который работает на месте проведения Игр, чтобы оспорить решение о дисквалификации.

Реакция Национального олимпийского комитета Украины

В НОК заявили, что спортсмен должен был выйти на старт в "шлеме памяти" – как знак почтения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

"Сегодня Владислав не стартовал, но был не один – с ним была, есть и будет вся Украина. Ведь когда спортсмен выступает за правду, честь и память – это уже победа. Победа для Владислава. Победа для всей страны", - говорится в публикации Facebook.

