Гераскевич впервые прокомментировал свою дисквалификацию на Олимпиаде-2026

Он отметил, что не получил никаких объяснений относительно российского флага, изображенного на шлеме одного из спортсменов.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич впервые прокомментировал свою дисквалификацию на зимней Олимпиаде-2026.

Как сообщило Суспільне, украинский спортсмен считает, что никаких нарушений с его стороны на Олимпиаде-2026 не было. "Мы не нарушили никаких правил и имели полное право выступать в этом шлеме наравне с другими спортсменами, которые делали подобное в предыдущие дни на этих Олимпийских играх", - подчеркнул спортсмен.

Гераскевич рассказал, что в полученных им документах написано, что он публично анонсировал, что это жертвы войны.

"Этот шлем не несет политического контекста, поэтому, считаю, я имел полное право выступать в нем", - выразил убеждение спортсмен.

В связи с этим Гераскевич поставил под сомнение заявления Международного олимпийского комитета (МОК) и лично председателя МОК Керсти Ковентри о том, что они поддерживают Украину.

"В этом есть большие сомнения. Особенно после этого решения. Мы заплатили цену за наше достоинство. Я отстаивал интересы Украины и память о спортсменах", - объяснил свои действия Гераскевич.

Он отметил, что в дальнейшем будет готовить иск в CAS и продолжать бороться за свои права.

Также ситуацию прокомментировал и отец спортсмена Михаил Гераскевич. Он считает, что МОК вынес такое решение из-за давления своих российских спонсоров.

Отец спортсмена уточнил, что глава МОК Ковентри пыталась убедить, что "демонстрация убитых Россией спортсменов создаст хаос в олимпийском движении", а это помешает праздничной атмосфере на Олимпиаде.

Михаил Гераскевич подтвердил слова сына о намерении подать иск в CAS.

"Это задело честь Влада, разрушило нашу многолетнюю работу... Мы подходили в очень оптимальной форме, и это можно увидеть по результатам последних контрольных тренировок. Если посмотреть на результаты спортсменов, Влад был бы в зоне подиума со своими результатами. Это была бы борьба за медаль", - подчеркнул он.

"Это все перечеркнуто, но самое главное, что МОК пытался перечеркнуть память об украинских героях. МОК дисквалифицировал не Владислава, а дисквалифицировал Украину... Это дисквалификация демократии ради своих частных интересов, из-за чувственного давления российских спонсоров", - констатировал отец спортсмена.

Дисквалификация Гераскевича: что известно

Как сообщал УНИАН, на соревнованиях Олимпиады-2026 Гераскевич хотел выступать в "Шлеме Памяти", на котором изображены украинские спортсмены, погибшие от рук оккупантов.

Это не понравилось МОК, и он решил дисквалифицировать украинского спортсмена. В частности, основанием для дисквалификации стало нарушение Олимпийской хартии, а именно правила 50, запрещающего политические демонстрации на спортивных объектах.

