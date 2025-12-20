По словам Максима Продана, в Украине надо отдать 15 лет жизни, чтобы попадать на профессиональные поединки.

Британский боксер Энтони Джошуа сегодня, 20 декабря, в шестом раунде нокаутировал известного блогера Джейка Пола. После поединка проигравший поехал в больницу, откуда показал рентгеновский снимок своей челюсти, которая была сломана в двух местах.

В то же время журналист NV поинтересовался у украинского боксера Максима Продана, что он думает об этом бое, на что боец эмоционально сказал:

"Я вот посмотрел нарезки боя, а так вообще не смотрю такие поединки. Как можно смотреть бои какого-то распиаренного ютубера или тиктокера? Он вышел на такой уровень и зарабатывает миллионы. Пацаны пашут, чтобы получить мастера спорта, даже у нас в Украине - надо 15 лет жизни отдать тяжелому труду и за копейки боксировать. А тут какой-то черт выходит и зарабатывает миллионы, напихал себя всякими добавками, распиаренный. Да куда - это другой уровень".

По словам Продана, Джошуа сломал Полу челюсть и "нормально сделал" это.

"Хорошо, что только так, но ничего, поставят несколько пластин и будет все нормально. Но все равно - вырубил красиво. Куда ему, какой бокс вообще, какой Джошуа? Как такое вообще разрешили, как люди допускают такие бои? Это все разрушает нас как спортсменов. Мы таким тяжким трудом пашем, пашем, пашем, чтобы потом какой-то блогер вышел и заработал больше, чем кто-то за всю жизнь. Это смешно. Это ужас", - добавил украинский боксер.

Бой между Джошуа и Полом - что известно

Отмечается, что поединок между Энтони и Джейком состоялся в супертяжелом весе. Разница между боксерами на взвешивании перед боем составила 12 килограммов: Джошуа - 110,4 кг, Пол - 98,3 кг.

"Поражение от Джошуа стало для Пола вторым в профессиональной карьере, в активе американца 12 побед. В прошлом году блогер одолел легендарного Майка Тайсона. Джошуа же провел первый поединок с сентября 2024 года, потерпев поражение от Даниэля Дюбуа", - напомнили в NV.

Последние новости бокса

Ранее бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Рой Джонс назвал лучшего боксера современности. По его словам, после ухода в отставку Теренса Кроуфорда номером один стал украинец Александр Усик.

"Кто лучший сейчас? Если Теренс завершил карьеру, то это Усик. Несомненно. Усик - лучший. Если Теренс завершил карьеру, то теперь это Усик", - отметил Джонс.

Также сообщалось, что вероятный бой Усика может сорваться из-за настояния жены британца Тайсона Фьюри. Женщина настаивает на завершении карьеры боксера, поскольку он уже заработал огромное состояние и не нуждается в риске здоровьем.

