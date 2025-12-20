Легенда мирового бокса и бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Рой Джонс сказал, кто, по его мнению, сейчас является лучшим боксером мира, независимо от весовой категории.
Так, в интервью Fight Hub TV он заявил, что после ухода в отставку Теренса Кроуфорда номером один стал украинец Александр Усик.
"Кто лучший сейчас? Если Теренс завершил карьеру, то это Усик. Несомненно. Усик - лучший. Если Теренс завершил карьеру, то теперь это Усик", - сказал Джонс.
Новости бокса
Напомним, несколько дней назад американский боксер Теренс Кроуфорд объявил о завершении боксерской карьеры в возрасте 38 лет.
Он покидает спорт с безупречным рекордом без единого поражения, отметило издание. Кроуфорд - единственный боксер эры четырех поясов, который стал абсолютным чемпионом в трех разных весовых категориях, а в целом владел титулами в пяти весовых категориях.
Кроуфорд объявил о завершении карьеры через три месяца после своей победы над Саулем Альваресом, в которой он завоевал звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе и улучшил свой рекорд до 42-0 (31 нокаут).
Ранее Александр Усик назвал единственного боксера, с которым он и братья Кличко никогда не сравнятся. Усик без колебаний назвал имя Мухаммеда Али.
Также УНИАН писал, что вероятный бой Усика против Тайсона Фьюри может сорваться из-за позиции жены британского боксера. Она настаивает на завершении карьеры боксера, ведь он уже заработал огромное состояние и не нуждается в риске здоровьем.