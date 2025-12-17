Боксер покидает спорт с безупречным рекордом без единого поражения.

Американский боксер Теренс Кроуфорд объявил о завершении боксерской карьеры в возрасте 38 лет, пишет The Independent.

Он покидает спорт с безупречным рекордом без единого поражения, отметило издание. Кроуфорд - единственный боксер эры четырех поясов, который стал абсолютным чемпионом в трех разных весовых категориях, а в целом владел титулами в пяти весовых категориях.

The Independent отметило, Кроуфорд объявил о завершении карьеры через три месяца после своей победы над Саулем Альваресом, в которой он завоевал звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе и улучшил свой рекорд до 42-0 (31 нокаут).

Его историческое покорение пяти весовых категорий включало безоговорочные триумфы в полусреднем и суперлегком весе, а также титулы чемпиона мира в легком и суперлегком весе, уточнило издание.

Также отмечается, что объявление о завершении карьеры прозвучало на фоне недавнего публичного конфликта со Всемирным боксерским советом (WBC) из-за неуплаченных санкционных взносов, в результате чего Кроуфорда лишили одного из титулов.

Как сообщал УНИАН, недавно издание ESPN обновило рейтинг лучших боксеров мира, и в нем первенство занимает американский боксер Теренс Кроуфорд, который 13 сентября уверенно одолел мексиканца Сауля Альвареса.

Также Кроуфорд оказался на первой позиции в рейтинге сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории по версии авторитетного журнала The Ring. В сентябре он сместил украинца Александра Усика, который опустился на вторую строчку.

Кроме того, Усик рассказывал, что лучшим боксером в мире считает американца Теренса Кроуфорда, который является абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. "Я не лучший боец в мире. Это Теренс Кроуфорд", - заявил украинский боксер летом 2025-го.

