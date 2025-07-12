Александр Усик уже 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли проведет долгожданный матч-реванш против британского боксера Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.
В интервью бывшему британскому чемпиону мира Карлу Фрочу Усик ответил, кого из британских боксеров считает самым тяжелым соперником, а также назвал боксера № 1 в мире.
Так, лучшим бойцом Усик считает американца Теренса Кроуфорда, который является абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.
"Я не лучший боец в мире. Это Теренс Кроуфорд", - сказал Усик.
Он также назвал самых тяжелых соперников среди британских боксеров.
На первом месте для украинского боксера - Тайсон Фьюри, далее Энтони Джошуа, а Даниэль Дюбуа занимает лишь третью строчку.
Александр Усик - новости
Накануне боя Александра Усика и Дэниел Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне, Дюбуа похвастался, что не только заберет титулы у украинского боксера, но и пообещал окончательно отправить Усика на пенсию.
Также одним из следующих соревнований Александра может быть его бой с Джейком Полом - по правилам ММА. По информации СМИ, команды обоих спортсменов ведут об этом переговоры.
Также британский боксер Тайсон Фьюри, который уже дважды проиграл украинцу, вызвал его на третий бой.