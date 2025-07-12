Самым сложным своим соперником он назвал Тайсона Фьюри.

Александр Усик уже 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли проведет долгожданный матч-реванш против британского боксера Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

В интервью бывшему британскому чемпиону мира Карлу Фрочу Усик ответил, кого из британских боксеров считает самым тяжелым соперником, а также назвал боксера № 1 в мире.

Так, лучшим бойцом Усик считает американца Теренса Кроуфорда, который является абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.

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"Я не лучший боец в мире. Это Теренс Кроуфорд", - сказал Усик.

Он также назвал самых тяжелых соперников среди британских боксеров.

На первом месте для украинского боксера - Тайсон Фьюри, далее Энтони Джошуа, а Даниэль Дюбуа занимает лишь третью строчку.

Александр Усик - новости

Накануне боя Александра Усика и Дэниел Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне, Дюбуа похвастался, что не только заберет титулы у украинского боксера, но и пообещал окончательно отправить Усика на пенсию.

Также одним из следующих соревнований Александра может быть его бой с Джейком Полом - по правилам ММА. По информации СМИ, команды обоих спортсменов ведут об этом переговоры.

Также британский боксер Тайсон Фьюри, который уже дважды проиграл украинцу, вызвал его на третий бой.

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