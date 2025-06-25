Дюбуа перешел к своему предстоящему реваншу с Усиком, который является непобежденным в профессиональном боксе.

Дэниел Дюбуа поклялся отправить Александра Усика на пенсию, когда два соперника-тяжеловеса сразятся на Уэмбли в поединке за несколько чемпионских титулов.

"Таким образом, 27-летний чемпион IBF Дюбуа не только гонится за титулами Усика по версиям WBA, WBO и WBC, но и будет стремиться получить скальп от ухода легендарного громилы - момент, который можно было бы считать поэтическим возмездием после поражения в их спорном первом бою в 2023 году", - пишет The Independent.

Когда его спросили, считает ли он, что их бой 19 июля может стать последним для Усика, он ответил:

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"Вероятно, возможно, да, я выйду туда, чтобы нанести как можно больше урона. Эти вещи происходят не просто так, и я просто буду готов отобрать у него титулы. Но все эти вещи происходят не просто так".

Бой Усик - Дюбуа

Последний бой Усика состоялся в декабре, когда он победил Тайсона Фьюри во второй раз за семь месяцев, чтобы сохранить единые титулы в тяжелом весе. В их первом бою в мае прошлого года Усик стал первым абсолютным чемпионом дивизиона за 24 года. После их первого боя он освободил пояс IBF, чтобы избежать обязательной защиты и провести реванш с Фьюри, что означало, что временный чемпион Дюбуа был повышен до обычного чемпиона.

Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа на Уэмбли в сентябре, чтобы сохранить титул IBF, прежде чем сняться с февральской защиты против Джозефа Паркера из-за болезни. После этого Дюбуа перешел к своему предстоящему реваншу с Усиком, который является непобежденным в профессиональном боксе.

Бывший боксер, отец Тайсона Фьюри Джон поделился своим прогнозом относительно боя-реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. В своем прогнозе он выразил уверенность в победе Дюбуа.

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