Боксер гордится тем, что может называть Ломаченко "братом".

Легендарный украинский боксер Александр Усик отреагировал на то, что чемпион мира по версиям IBO и IBF в легком весе, соотечественник Василий Ломаченко завершает карьеру.

"Спасибо тебе за твой путь, твою самоотверженность и твое величие. Ты один из величайших спортсменов, которых когда-либо видел мир спорта. Не только в боксе - в спорте, и точка", - заявил боксер-тяжеловес. Кроме того, он в Instagram подчеркнул, что Ломаченко "вдохновил миллионы" людей по всему миру.

"Ты изменил игру. Ты установил новый стандарт. Я горжусь тем, что могу называть тебя своим другом, товарищем по команде, братом" - добавил Усик.

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После этого боксер отметил, что наследие Ломаченко будет жить "еще много лет" — как в сердцах бойцов, так и, по его словам, в головах болельщиков и в учебниках по истории бокса.

Завершение карьеры Василием Ломаченко

37-летний "легковик" официально объявил о завершении карьеры боксера 5 июня. Он поблагодарил своих родителей, менеджера, болельщиков и промоутерскую компанию, а также рассказал о вере в Бога. Но в то же время не упомянул об Украине и войне, которую начала Россия.

"В жизни любого боксера наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал", - заявил он.

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