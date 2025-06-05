Боксер записал видео, в котором поблагадарил всех, кто ему помог.

Чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении спортивной карьеры. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, обнародованном на своей странице в Facebook.

"В жизни любого боксера наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал", - заявил он.

В ролике, длиной 2,5 минуты, Ломаченко поблагодарил Иисуса Христа "за все, что он для меня сделал", а также своих родителей, свою промоутерскую компанию и даже США - "за возможность реализовать себя".

Видео дня

"И, конечно, было бы несправедливо не упомянуть вас, поклонники бокса по всему миру. Вы всегда горячо поддерживали и переживали эти незабываемые поединки на проятжения десятилетия. Мир всем", – добавил боксер.

При этом он не упомянул, ни войну, ни Украину, ни в принципе что-либо, связанное с Украиной.

Карьера Василия Ломаченко: что нужно знать

Василий Ломаченко – украинский профессиональный боксер, один из самых известных представителей мирового бокса XXI века. Родился 17 февраля 1988 года в городе Белгород-Днестровский, Одесская область. Боксом начал заниматься с раннего детства под руководством своего отца и тренера Анатолия Ломаченко, сыгравшего решающую роль в формировании его техники и боксерского стиля.

В любительском боксе Ломаченко добился впечатляющих результатов: стал двукратным олимпийским чемпионом - в Пекине 2008 года (весовая категория до 57 кг) и в Лондоне 2012 года (до 60 кг). Кроме того, он выиграл чемпионат мира среди любителей в 2009 и 2011 годах. Его любительский рекорд насчитывает более 396 побед при одном поражении.

В 2013 году Василий перешел в профессионалы и быстро приобрел популярность благодаря исключительной технике, скорости, нестандартному движению и способности "читать" соперника. Уже во втором профессиональном бою он сражался за титул чемпиона мира, а в третьем получил пояс WBO в полулегком весе, став самым быстрым чемпионом мира в истории профессионального бокса. Позже он получил титулы в трех весовых категориях: полулегкой, второй полулегкой и легкой.

Среди его самых громких поединков победы над такими боксерами, как Гильермо Ригондо, Хорхе Линарес, Люк Кэмпбелл, а также поражение от Теофимо Лопеса в 2020 году, когда он потерял титул объединенного чемпиона в легком весе. В 2023-2024 годах Ломаченко продолжал карьеру и оставался среди топ-бойцов дивизиона.

Свой последний бой Ломаченко провел в мае прошлого года - против австралийца Джорджа Камбососа. Этот поединок принес Ломаченко пояс чемпиона мира в легком весе по версии IBF. Таким образом украинец уходит из спорта в статусе действующего чемпиона.

Ломаченко известен своей неоднозначной политической позицией. С одной стороны он является поклонником Русской православной церкви, которая всячески одобряет и поощряет российскую агрессию против Украины. В частности Ломаченко выступил резко против запрета украинского филиала РПЦ, известного как Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

С другой стороны в первые дни полномасштабного российского вторжения Ломаченко вступил в терроборону своего родного города Белгород-Днестровский и некоторое время отказывался покидать Украину даже ради важных боксерских поединков.

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