Отец Тайсона Фьюри выразил уверенность в победе Дюбуа.

Бывший боксер, отец Тайсона Фьюри Джон поделился своим прогнозом относительно боя-реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Как пишет sport.ua, в своем прогнозе он выразил уверенность в победе Дюбуа.

"Я вижу, как Дюбуа соберет пару поясов. Интересно, сколько боев осталось еще Усику, этот парень прошел через хэвивейт и крузервейт, он дерется с большими парнями", - отметил он.

Джон Фьюри добавил, что Дюбуа сейчас "на коне", в то время как Усику уже под 40 лет.

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"Даниэль сейчас на коне, а Усику 38-39 лет. Александр уже не будет прежним боксером после поединков с Тайсоном, мое мнение, что Дюбуа выиграет этот реванш", - сказал Джон.

Матч Усик-Дюбуа - новости

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

При этом похоже, что букмекеры не согласны с прогнозом Джона Фьюри и делают ставку на победу Усика. Коэффициент на победу украинца составляет 1,33, тогда на победу Дюбуа коэффициент - 4,15, а на ничью - 17.

Ранее УНИАН сообщал, что Дюбуа сделал громкое заявление перед боем с Усиком. Он разразился угрозами, пообещав "закончить карьеру" украинца. "Усик стал медленнее из-за своего возраста. В него будут попадать бомбы, я настроен серьезно", - сказал Дюбуа.

Также СМИ показали некоторые методы и протоколы, которые украинец использует во время подготовки к бою с Дюбуа, и они весьма нестандартные.

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