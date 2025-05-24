Джон Фьюри определился со своим фаворитом.

Бывший профессиональный боксер, отец Тайсона Фьюри Джон высказал своё мнение о долгожданном реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, пишет Seconds Out.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли. В интервью изданию Джон Фьюри заявил, что это подходящий момент для британца, чтобы одержать победу: "Удачи Александру Усику, но опять же — он задержался надолго. Я вижу, как Даниэль Дюбуа становится обладателем нескольких поясов. Сколько боёв у тебя осталось? Ты поднялся из крузервейта в тяжёлый вес, и теперь эти большие парни лупят тебя. Ему нужно всего один раз попасть", - заявил отец Тайсона Фьюри.

По его словам, у британского спортсмена есть все шансы, тогда как Усику 38–39 лет. Кроме того, он отметил, что Дюбуа — мощный панчер. Он провел превосходный бой с Энтони Джошуа.

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"У него есть этот нокаутирующий удар. Если он попадёт по Усику сейчас, после того как Цыганский Король дважды опустошил его "топливный бак", сколько у него [Усика] осталось сил?", - добавил мужчина.

При этом, у победителя, кем бы он ни оказался, не будет времени на отдых — обязательный претендент по версии WBO Джозеф Паркер, обязательный претендент по версии IBF Дерек Чисора и временный чемпион WBC Агит Кабайел уже ждут своей очереди на бой за титул.

Другие новости о предстоящем поединке

Ранее УНИАН сообщал, что Дюбуа сделал громкое заявление перед боем с Усиком. Он разразился угрозами, пообещав "закончить карьеру" украинца. "Усик стал медленнее из-за своего возраста. В него будут попадать бомбы, я настроен серьезно", - сказал Дюбуа.

Кроме того, букмекеры определили фаворита боя. Аналитики уверены, что Усик является фаворитом боя. На победу украинца предлагают поставить со средним коэффициентом 1,20. Коэффициент ставки на выигрыш британца составляет 4,33.

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