Он заявил, что "серьезно настроен" победить украинского босера.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа перед матчем с украинским боксером Александром Усиком разразился угрозами, пообещав "закончить карьеру" украинца.

Как пишет издание sport.ua, Дюбуа заявил, что "серьезно настроен" стать тем, кто победит Усика.

"Усик стал медленнее из-за своего возраста, у него недавно было два больших боя с Тайсоном Фьюри. Я стану тем, кто победит Усика своими ударами. В него будут попадать бомбы, я настроен серьезно. Все, это конец карьеры для Усика. Я убежден, что так будет", - сказал Дюбуа.

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Александр Усик - новости

Ранее Александр Усик объявил, что до окончания карьеры ему осталось два боя. На вопрос о том, с кем будет его последний бой, Усик отметил, что пока планирует сосредоточиться на первом поединке - с Даниэлем Дюбуа. Второй бой, по словам боксера, будет с Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа, при этом он отдает предпочтение Фьюри.

Напомним, что 19 июля состоится бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа за пояса WBC, WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

По прогнозам букмекеров, Усик является фаворитом боя. На его победу предлагают поставить со средним коэффициентом 1,20. Коэффициент ставки на выигрыш британца составляет 4,33.

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