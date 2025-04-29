Дюбуа заявил, что стал лучше по сравнению с тем, каким он был два года назад.

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне 19 июля состоится бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Сегодня, 29 апреля, спортсмены провели первую совместную пресс-конференцию перед поединком, во время которой поделились своими ожиданиями.

Украинский боксер отреагировал на заявление тренера своего соперника, Дона Чарльза, о том, что он "встретил соперника, который сильнее его".

"Это мое, моя жизнь. Многие говорили: "Ты не завоюешь пояс в хэвивейте, ты не завоюешь четыре пояса в первом тяжелом весе". Знаете, что я им говорю? Посмотрим. Для меня это не имеет значения. Это мой путь. Просто мой путь. Я уважаю, я действительно уважаю тебя, эту команду, я уважаю всех своих соперников", - сказал Усик.

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Дюбуа же высоко оценил свои шансы на победу. Он уверен в том, что ему удастся победить украинца.

"Я стал лучше по сравнению с тем, каким был два года назад. Я в огне. Знаешь, я просто полон энергии, я готов. Это будет кровавая бойня. Я положу конец всем этим спорам и глупостям, и покажу, что я - человек будущего", - заявил Дюбуа.

Букмекеры определили фаворита боя-реванша Усика и Дюбуа

Ранее букмекеры поделились прогнозами по бою-реваншу между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Аналитики уверены, что Усик является фаворитом боя. На его победу предлагают поставить со средним коэффициентом 1,20. Коэффициент ставки на выигрыш британца составляет 4,33.

Ничью считают наименее вероятным результатом боя. На такой исход можно поставить с коэффициентом 21,00.

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