Коэффициент ставки на выигрыш британца составляет 4,33.

Уже 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Букмекеры уже поделились прогнозом этого поединка.

Аналитики уверены, что Усик является фаворитом боя. На победу украинца предлагают поставить со средним коэффициентом 1,20. Коэффициент ставки на выигрыш британца составляет 4,33.

Ничью считают наименее вероятным результатом боя. На такой исход можно поставить с коэффициентом 21,00.

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По прогнозам аналитиков, наиболее вероятным исходом боя станет победа Усика нокаутом. Коэффициент такой ставки составляет 1,80. Победа украинца по решению судей оценивается в 2,55.

На победу Дюбуа досрочно предлагают поставить с коэффициентом 8,50. Победа британца по решению судей оценивается в 12,00.

Усик и Дюбуа обменялись громкими заявлениями перед реваншем

Напомним, что 19 июля состоится бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа за пояса WBC, WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Перед боем Усик заявил, что благодарен Богу за возможность снова драться за абсолютное чемпионство. Он подчеркнул, что хочет заполучить звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В ответ на это британец Дюбуа сказал, что стал "опаснее" и не повторит прошлых ошибок во время реванша.

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