'Ошибок не будет': Усик и Дюбуа обменялись громкими заявлениями перед реваншем

Боксеры подогрели интерес к поединку, который состоится летом, сделав первые заявления на фоне объявления даты боя.

19 июля украинский чемпион Александр Усик проведет бой-реванш с британцем Даниэлем Дюбуа. На кону - все главные пояса: WBC, WBA, WBO и IBF. Украинец уже сделал первое заявление, пишет The Ring.

"Я благодарен Богу за возможность снова драться за абсолютное чемпионство. Спасибо, Даниэле, что присмотрел за моим поясом IBF. Но я хочу его вернуть", - сказал Усик после официального объявления даты боя.

Британец не заставил долго ждать свою реакцию. Дюбуа отметил, что стал "опаснее" и не повторит прошлых ошибок во время реванша.

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"Это бой, к которому я стремился. Я должен был выиграть и первый поединок, но судьи меня лишили победы. На этот раз ошибок не будет. Я стал сильнее и опаснее, и Усик убедится в этом 19 июля", - сказал британец.

Дюбуа против Усика

26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша) состоялся бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Усик защищал свои титулы и победил техническим нокаутом в 9-м раунде.

Бой сопровождался спорами из-за удара Дюбуа в 5-м раунде: британец нанес удар ниже пояса, после чего Усик оказался на настиле ринга. Команда Дюбуа утверждала, что удар был легальным и требовала засчитать нокаут, однако рефери признал его запрещенным и дал Усику время на восстановление. В дальнейшем Усик контролировал ход боя и завершил его досрочно.

После поединка команда Дюбуа требовала реванша, подавая официальные апелляции в WBA. Однако их жалобы были отклонены, и матч-реванш официально организован не был. Усик, в свою очередь, сосредоточился на переговорах относительно объединительного боя за все титулы с Тайсоном Фьюри.

Недавно стало известно, что Александр Усик во второй раз встретится на ринге с британцем Даниэлем Дюбуа в бою-реванше. Этот поединок состоится уже 19 июля.

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