По словам Боба Арума, боксеру нет смысла возвращаться к проведению боев.

Промоутер Боб Арум считает, что Тайсон Фьюри не вернется на ринг после того, как заявил о завершении своей карьеры в январе. Известно, что об этом бывший чемпион мира объявил через несколько недель после второго подряд поражения от украинского боксера Александра Усика. Об этом сообщает The Independent.

В издании напомнили, что британский спортсмен уже трижды уходил на пенсию, последний раз это было в 2023 году, однако Арум заверил, что на этот раз не ожидает очередных изменений.

"Если бы я был букмекером, я бы сказал, что он больше никогда не будет драться. У Марвина Хаглера есть такое выражение: "Богач, который ложится спать в шелковой пижаме, не встает утром, чтобы работать на дороге". Тайсон, действительно, я не думаю, что хочет вставать утром и работать на дороге, и проходить через опыт необходимости тренироваться, когда экономически он больше не должен этого делать", - подчеркнул промоутер.

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В The Independent напомнили, что до проигрыша в Саудовской Аравии в мае и декабре прошлого года Фьюри был непобедимым. В частности рекорд боксера составляет 34 победы, одну ничью и два поражения.

"Болельщики предположили, что Фьюри готов вернуться после того, как его видели на тренировке в собственном спортзале, а нынешний промоутер Эдди Хирн на прошлой неделе заявил, что долгожданный бой с Энтони Джошуа все еще может состояться", - добавили в материале.

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Как писал УНИАН, известный британский боксер Дерек Чисора заявил о завершении своей карьеры. По его словам, такое решение он принял из-за своей жены.

В то же время промоутер украинского боксера Василия Ломаченко ответил, почему спортсмен не возвращается в ринг. Боб Арум отметил, что боксер имеет проблемы со спиной.

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