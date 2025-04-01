Также спортсмен назвал боксера, с которым готов провести свой последний бой.

Известный британский боксер Дерек Чисора заявил, что планирует завершить свою карьеру после следующего боя. По его словам, он "очень хочет", чтобы это был поединок за титул против Даниэля Дюбуа. Об этом сообщает Sky News.

На прошлой неделе в Международной боксерской федерации (IBF) подтвердили, что назначат обязательный бой Чисоры за титул чемпиона мира против британца Дюбуа 22 апреля.

"Послушайте, в конце этого года я уйду на пенсию. Я не собираюсь вам врать. Я выйду на пенсию. Это задержит мои пенсионные планы? Нет. Что бы ни случилось, это будет в последний раз. Да, я просто уйду [даже если буду чемпионом мира]. Вы не понимаете, это даже не от меня зависит, это зависит от моей жены. Вот так. Она сказала: "Если ты проведешь еще один бой после этого, я от тебя уйду". А я такой: "Ладно, хорошо". Она сказала: "Еще одна драка, и ты уйдешь"", - объяснил спортсмен.

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Чисора добавил, что хочет провести титульный бой против Дюбуа, который должен состояться на "Уэмбли" (многофункциональный стадион в Лондоне, крупнейшая спортивная арена Англии - УНИАН).

Несмотря на то, что переговоры о поединке с Дюбуа еще продолжаются, боксер подтвердил, что любой потенциальный бой точно состоится на "Уэмбли".

"Посмотрим, что произойдет, но я хочу этого боя, поскольку IBF обязала меня к нему. Я хочу его, здесь не может быть двух мнений. Я хочу этого очень сильно. Я хочу драться с Даниэлем. Это хорошая история, потому что за всем этим стоит то, что его тренирует мой старый тренер. Это очень захватывающий бой, и я просто хочу этого удара сейчас. Это первый раз в моей карьере, когда я в обязательном порядке выхожу на бой за титул чемпиона мира. Можете в это поверить? Я сказал себе, что у меня осталось всего несколько боев, поэтому я просто буду упорно тренироваться, посвящать себя этому и развлекать публику", - подчеркнул Чисора.

В то же время британец добавил, что не знает, когда именно может состояться бой, ведь это от него не зависит.

Дерек Чисора - что известно

Дерек Чисора родился в Зимбабве в пригороде Хараре. Уже в возрасте 16 году спортсмен переехал с семьей переехал в Великобританию.

17 февраля 2007 года Чисора стал профессионалом, одержав победу во втором раунде техническим нокаутом против Иштвана Кешкеша.

Также известно, что Чисора встретился на боксерском ринге с украинским чемпионом Александром Усиком в октябре 2020 года. 12-раундовый бой завершился в пользу украинца.

После поединка с Усиком британец еще провел бой с Тайсоном Фьюри, которому уступил в 10-м раунде.

Последние новости бокса

Ранее стало известно, что "мегабой" Усик-Дюбуа под большим вопросом. Оказалось, что спортсмены имеют всего 30 дней для того, чтобы достичь соглашения. Но если Усик откажется от этого поединка, то у него легко могут отобрать чемпионский титул.

Также сообщалось, что украинский боксер Денис Беринчик проиграл поединок против американца Кейшона Дэвиса и потерял пояс WBO. В третьем раунде спортсмен оказался в нокдауне после удара Дэвиса в корпус, а уже в четвертом раунде после еще одного удара в корпус украинец не смог продолжить бой.

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