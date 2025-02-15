Бой состоялся в Нью-Йорке в ночь на 15 февраля.

Украинский боксер Денис Беринчик впервые проиграл в поединке во время своей профессиональной карьеры. Он получил поражение от американца Кейшона Дэвиса в бою за титул чемпиона мира WBO в легком весе.

Известно, что бой состоялся в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

Отмечается, что в третьем раунде Денис Беринчик оказался в ноудауне после удара Кейшона Дэвиса в корпус, а уже в четвертом раунде после еще одного удара в корпус украинец не смог продолжить поединок.

Защита титула WBO для Беринчика стала первой после его победы над мексиканцем Эмануэлем Наваррете, бой с которым состоялся в мае 2024 года. В общем чемпион провел 20 поединков на профессиональном ринге.

Последние новости бокса

Как писал УНИАН, чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что хочет сразиться с чемпионом UFC Алексом Перейрой перед завершением своей карьеры. По его словам, этот бой станет интересным поединком.

Также британский промоутер Фрэнк Уоррен назвал условие, при котором может состояться "мегабой" между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Он отметил, если чемпион IBF Даниэль Дюбуа одержит победу в поединке против Джозефа Паркера, то следующим его соперником станет украинский боксер Александр Усик.

Вас также могут заинтересовать новости: