Украинец планирует провести еще два боя, после чего завершит свою карьеру.

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что проведет еще два боя и закончит свою профессиональную карьеру в боксе. Перед этим украинец хочет выйти на ринг против действующего чемпиона UFC Алекса Перейры, о чем он заявил в интервью TNT Sports Boxing.

Усик рассказал, что уже сейчас планирует завершить свою боксерскую карьеру. По его словам, бой с Перейрой станет интересным поединком.

У украинца спросили, с кем бы он хотел провести два последних боя. Сперва он упомянул предстоящий поединок за титул IBF в тяжелом весе между чемпионом Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

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"Сперва все зависит от того, кто победит в следующем бою 22 февраля. Затем, возможно, "шоу-бой" с Алексом Перейрой. Может быть. Почему бы и нет? Алекс хочет", - сказал боксер.

Если бой между Усиком и Перейрой все же состоится, он не будет титульным. Тем не менее бразильский боец сможет проверить свои силы в третьем виде спорта, так как ранее он завоевал титулы чемпиона мира по кикбоксингу в среднем и полутяжелом весе. После этого он перешел в ММА и выиграл чемпионский титул UFC в полутяжелом весе.

Кроме того, Усик в интервью высказался о возможном бое с Дюбуа. Украинец считает, что реванш с британцем является плохой идеей, так как у него уже есть будущий бой.

Также украинец заявил, что Тайсон Фьюри, который не так давно говорил о завершении своей карьеры, все же вернется на ринг в будущем.

"Тайсон - великий человек, шоумен... Я думаю, что Тайсон немного отдохнет с семьей, выпьет пива и вернется на ринг", - сказал Усик.

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Ранее УНИАН сообщал, что новозеландец Джозеф Паркер накануне титульного поединка против чемпиона мира по версии IBF Даниеля Дюбуа заяявил, что хочет сразиться с украинцем Александром Усиком. Он сказал, что бой с украинцем является идеальным для него сценарием.

Кроме того, ирландский боксер Джон Куни умер в возрасте 28 лет от черепно-мозговых травм. Его титульный поединок против валлийца Натана Хауэллса был остановлен в девятом раунде.

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