Александр Усик уже скоро объявит о завершении карьеры.

Украинский боксер Александр Усик заявил, что проведет еще два боя и закончит свою легендарную карьеру, пишет Sky Sports.

Он до сих пор остается непобежденным чемпионом мира, который был абсолютным чемпионом мира и в тяжелом весе, и в крузервейте.

Последние его поединки были против британца Тайсона Фьюри — в мае и декабре 2024 года, когда он сначала завоевал все четыре пояса в тяжёлом весе (IBF, WBC, WBA и WBO) и статус абсолютного чемпиона. А потом защитил три из четырех поясов, так как от одного из них — от IBF — отказался в пользу боя между Хрговичем и Даниэлем Дюбуа, из которого последний боец вышел победителем.

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И именно поэтому уже 22 февраля, в бою за пояс IBF между Дюбуа и Джозефом Паркером, решится, с кем Усик может выйти на ринг.

"Думаю, у меня осталось два года, полтора [в боксе]. Чувствую себя отлично. Думаю, мне осталось подготовиться к двум боям, не больше. Всего два", - отметил Усик.

Другие новости об Александре Усике

Ранее УНИАН сообщал, что мем с Александром Усиком "взорвал" TikTok. Сейчас в сети активно "вирусится" отрывок со словами Усика, которые он произнес, будучи на охоте.

Кроме того, Александр Усик признался, что ему не нравился бокс. "Больше интересовался футболом. Мой отец был большим поклонником этого вида спорта. Когда я жил в деревне в Чернигове, мой папа будил меня в семь утра, чтобы я посмотрел бокс", – вспомнил он в интервью.

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