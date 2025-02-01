'Остановлю его в шестом раунде': знаменитый боец из Конго бросил вызов Усику

Боец супертяжелой весовой категории из Конго Мартин Баколе заявил, что он победил бы украинца Александра Усика, чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, если бы у них состоялся поединок.
Об этом боксер заявил в интервью talkSPORT Boxing, отвечая на вопросы о том, каким бы были результаты его боев с топовыми современными бойцами.
"Я готов ко всему. Я готов возглавить любой дивизион, если у меня будет такая возможность", - сказал он.
В разговоре с журналистами Баколе отметил, что смог бы одолеть чемпиона мира по версии IBF Даниеля Дюбуа и британца Энтони Джошуа.
"Я нокаутирую его (Энтони Джошуа - УНИАН) где-то между первым и четвертым раундами. Я его точно нокаутирую, он не пройдет четвертый раунд", - заверил боксер.
Также Баколе уверен в том, что одержит победу и над Усиком:
"Это был бы тяжелый бой. Хороший поединок, но я остановлю его в шестом раунде".
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Ранее Тедди Атлас, знаменитый тренер Майка Тайсона, назвал своего любимого боксера. Им оказался чемпион WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик. По его словам, украинцу сейчас трудно кого-либо противопоставить.
Кроме того, бывший чемпион мира Тони Белью заявил, что чемпион IBF Даниэль Дюбуа победит Джозефа Паркера в предстоящем поединке. Также он назвал боксера, который, по его мнению, имеет более сильный удар, чем украинец Александр Усик.