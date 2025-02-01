'Остановлю его в шестом раунде': знаменитый боец из Конго бросил вызов Усику

Баколе заявил, что он способен победить всех топовых бойцов.

Боец супертяжелой весовой категории из Конго Мартин Баколе заявил, что он победил бы украинца Александра Усика, чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, если бы у них состоялся поединок.

Об этом боксер заявил в интервью talkSPORT Boxing, отвечая на вопросы о том, каким бы были результаты его боев с топовыми современными бойцами.

"Я готов ко всему. Я готов возглавить любой дивизион, если у меня будет такая возможность", - сказал он.

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В разговоре с журналистами Баколе отметил, что смог бы одолеть чемпиона мира по версии IBF Даниеля Дюбуа и британца Энтони Джошуа.

"Я нокаутирую его (Энтони Джошуа - УНИАН) где-то между первым и четвертым раундами. Я его точно нокаутирую, он не пройдет четвертый раунд", - заверил боксер.

Также Баколе уверен в том, что одержит победу и над Усиком:

"Это был бы тяжелый бой. Хороший поединок, но я остановлю его в шестом раунде".

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Ранее Тедди Атлас, знаменитый тренер Майка Тайсона, назвал своего любимого боксера. Им оказался чемпион WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик. По его словам, украинцу сейчас трудно кого-либо противопоставить.

Кроме того, бывший чемпион мира Тони Белью заявил, что чемпион IBF Даниэль Дюбуа победит Джозефа Паркера в предстоящем поединке. Также он назвал боксера, который, по его мнению, имеет более сильный удар, чем украинец Александр Усик.

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