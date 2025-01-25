По словам известного британского спортсмена, этот боксер имеет достаточно силы для удара.

Бывший чемпион мира Тони Белью считает, что чемпион IBF Даниэль Дюбуа победит Джозефа Паркера в предстоящем поединке. Также он назвал боксера, который, по его мнению, имеет более сильный удар, чем украинец Александр Усик.

"Поймите меня правильно, я смотрю на стили этого поединка, и мне трудно выступать против Даниэля Дюбуа. Послушайте, Джо не самый тяжелый для ударов, но я также буду честным, Джо также имеет немного силы", - отметил спортсмен в комментарии для secondsout.com.

По его словам, скорее всего, Джозеф Паркер бьет сильнее, чем Александр Усик.

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"Так что он всю карьеру провел в супертяжелом весе, в его резюме есть хорошие победы, но мне сложно ставить против Даниэля Дюбуа в этом бою чисто из-за того, что он моложе, свежее и имеет большую мощь", - подчеркнул Беллью.

Последние новости бокса

Ранее промоутер легенды бокса Владимира Кличко рассказал, при каком условии спортсмен может вернуться на ринг. Если Кличко действительно выйдет на ринг, он может стать самым возрастным чемпионом мира в тяжелом весе, который до сих пор держит Джордж Форман.

Также было названо имя самого богатого боксера в истории. Также в этом рейтинге есть и украинский боксер Александр Усик, однако он не вошел в первые три позиции.

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