Украинский боксер "постоянно демонстрировал свои исключительные навыки за пределами Украины", отметили во Всемирном боксерском совете.

Лучшим боксером 2024 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC) стал украинец Александр Усик, который в мае и декабре 2024 года победил в бою британца Тайсона Фьюри, получив титул чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, сообщает WBC.

"Усик успешно защитил свой пояс WBC в тяжелом весе в декабре прошлого года, укрепив свою позицию как доминирующей силы в тяжелом весе", - отметили во Всемирном боксерском совете.

Также подчеркнули, что Усик "постоянно демонстрировал свои исключительные навыки за пределами Украины, демонстрируя свое глобальное влияние на спорт".

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"Эти достижения укрепляют наследие Усика как одного из лучших боксеров своего поколения", - подытожили в WBC.

Алексанр Усик: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, после победы над Фьюри обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик поднял над головой оригинальную саблю гетмана Мазепы. Уникальный артефакт увидели миллионы зрителей во всем мире.

Чемпион мира по версии IBF в категории первый тяжелый вес Джай Опетая заявил, что хочет провести бой против чемпиона мирапо версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Усика. Однако Опетая не уверен, что этот бой может состояться в ближайшем будущем.

В сети приобрело популярность видео четырехлетней давности с речью британца Фьюри, где он пренебрежительно отзывается об украинце Усике. В частности британский боксер называл украинского "неизвестным и неинтересным" и отказывался с ним проводить поединок.

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