В сети приобрело популярность видео с речью британца Фьюри, где он пренебрежительно отзывается об украинце Усике.

Еще в 2020 году британец Тайсон Фьюри называл украинского боксера Александра Усика "неизвестным и неинтересным" и отказывался с ним проводить поединок. Об этом свидетельствует видео многолетней давности, которое приобрело популярность в сети.

Фьюри в видео рассказывает, что Усик - "никто, им никто не интересуется". Говорит, с ним нет смысла выходить на ринг, ведь это не принесет "финансовой выгоды".

Тогда британец заявлял, что хочет больших поединков, которые "будут интересны людям". И эти поединки, по его мнению, должны происходить в Англии или где-то на Западе. А Усик - чужой для западного мира, говорил Фьюри.

Видео дня

А уже через четыре года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде украинец Усик дважды победил британца Фьюри на ринге, защитив титулы WBO, WBA и WBC. И, по словам украинца, он считает свою победу в реванше против Фьюри справедливой и честной.

Последний поединок Усика и Фьюри: отзывы

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, британец Энтони Джошуа считает, что Александр Усик был сильнее его соотечественника Тайсона Фьюри в чемпионском бою-реванше, впрочем, преимущество украинца было минимальным.

Также бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в реванше с Фьюри. По его словам, судьи справедливо определили победителя поединка. А Фьюри, отметил Льюис, должен был лучше проявлять себя для того, чтобы одержать победу.

Кроме того, российский блогер с миллионной аудиторией Виктория Боня неожиданно поддержала украинца Усика, который победил Фьюри. Россиянка побывала на триумфальном для украинца реванше и поздравила его с победой.

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