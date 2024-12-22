По словам боксера, этот бой был хорошим.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис отреагировал на победу обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO украинского боксера Александра Усика в реванше с Тайсоном Фьюри. По его словам, судьи справедливо определили победителя поединка.

Льюис считает, что Фьюри должен был лучше проявлять себя для того, чтобы одержать победу.

"Это был хороший бой. Хотел бы, чтобы Тайсон был немного агрессивнее и немного активнее шел на Усика. Усик выиграл первый поединок, поэтому Тайсону нужно было идти на него и иметь уверенность, что он победит во втором бою. Счет на судейских записках? Я не слышал судейские записки. Согласен с тем, кто победил? Да. Возможно, Фьюри кажется, что он выиграл бой. Я не знаю. На мой взгляд, он мог поработать немного больше. Усик несколько раз свободно попал ему по корпусу, и эти очки были засчитаны. Я считаю, что судьи видели это", - отметил он в комментарии для TNT Sports Boxing.

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Реванш Усик - Фьюри

Как сообщал УНИАН, в ночь с 21 на 22 декабря украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в реванше. В частности, в последнем 12 раунде Александр Усик, визуально, победил по очкам Тайсона Фьюри и продолжал унижать огромного британца перед тысячами фанатов. Поэтому бой закончился единогласным решением судей - победу одержал Александр Усик.

Также сообщалось, что Александр Усик за победу в реванше с Тайсоном Фьюри получил 114 миллионов долларов, а Тайсону Фьюри заплатили 76 млн долларов. Отмечается, что общий призовой фонд составил $190 миллионов долларов.

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