Боксер надел черную футболку с надписью на греческом языке, имеющей религиозный смысл.

Украинский чемпион Александр Усик вышел на ринг против британца Тайсона Фьюри в саудовском Эр-Рияде в футболке с надписью "Православие или смерть" на греческом языке.

Как пишет портал Sport.ua, футболка Усика вызвала большой резонанс среди саудовцев. Фраза "Православие или смерть" отвергает другие религиозные позиции. В исламской Саудовской Аравии такую символику могут воспринимать как провокационную или оскорбительную.

Ношение такой футболки в такой стране может иметь серьезные последствия, поскольку там строго придерживаются религиозных норм, а любые высказывания могут быть расценены как нарушение.

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Ранее в Саудовской Аравии уже были подобные случаи. Например, саудовский блогер Раиф Бадави был приговорен к 10 годам заключения и 1000 ударов плетью за оскорбление ислама.

Усик против Фьюри

В ночь с 21 на 22 декабря в столице Саудовской Аравии, в Эр-Рияде, на Kingdom Arena состоялся легендарный поединок - реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. На кону были WBO, WBA и WBC и памятный пояс от WBC, который посвящен 50-летию легендарного боя между Джорджем Форманом и Мухаммедом Али.

Тайсон Фьюри вышел на ринг с рекордными 127,4 кг - это на 10 килограммов больше, чем раньше. Александр Усик же весит 102,5 кг. Поединок закончился единогласным решением судей - выиграл Усик.

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