СМИ отмечают, что этот поединок стал финансово самым прибыльным в карьере обоих боксеров.

В ночь на 22 декабря состоялся долгожданный реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец одержал победу по решению судей после 12 раундов. Поединок стал финансово самым прибыльным в карьере обоих боксеров.

Как пишет The Sportster, общий призовой фонд составил $190 миллионов. Усик получил 60% от этой суммы, то есть $114 миллионов, тогда как Фьюри - $76 миллионов.

Соглашение о реванше было заложено в контракте после первого поединка боксеров в мае этого года. Тайсон Фьюри продемонстрировал свою силу, особенно в средних раундах. Однако Усик снова победил по итогам 12 раундов.

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Бой Усик - Фьюри: последние новости

В ночь с 21 на 22 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде украинец Александр Усик победил по очкам британца Тайсона Фьюри и защитил титулы WBO, WBA и WBC.

Как сообщал УНИАН, "Укрпочта" посвятила новую марку победе Усика над Фьюри. Художник из города Днепр Сергей Техов изобразил Усика во время развертывания флага Украины. Всего в продажу поступили 420 тысяч марок.

Британский боксер Тайсон Фьюри отказался признать, что проиграл свой бой-реванш против украинца Александра Усика, и заявил, что судьи сделали его сопернику "рождественский подарок".

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