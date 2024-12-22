Оригинальное оружие из коллекции исторического музея в Чернигове.

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии поднял над головой оригинальную саблю гетмана Мазепы.

Как сообщил директор Черниговского областного исторического музея им. В.В.Тарновского Максим Блакитный, сабля принадлежит к коллекциям музея.

"Саблю гетман Иван Мазепа подарил за службу есаулу Савичу. Впоследствии его потомки продали ее собирателю коллекции украинских древностей Василию Тарновскому. Так она оказалась в коллекции Черниговского исторического музея", - написал на своей странице в Фейсбук Блакитный.

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Уникальный артефакт увидели миллионы зрителей во всем мире. Таким образом спортсмен напомнил миру о выдающемся гетмане, который еще триста лет назад боролся за свободу Украины от российских захватчиков.

"Впервые в истории бокса экспонирование сабли прошло на ринге. Веками россия порочила имя гетмана И.Мазепы. Благодаря Александру Усику оно возвращается в мировое медиапространство и получит признание, которого заслуживает", - считает директор музея.

Организаторами проекта выступили Благотворительный фонд Александра Усика и общественная организация UKRAINE WOW.

Проект создан благодаря сотрудничеству с "Аврора Мультимаркет" при поддержке Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, Министерства иностранных дел Украины, Посольства Украины в Королевстве Саудовская Аравия, промоутерской компании K2 Promotions, Черниговского областного исторического музея им. Тарновского и Черниговской областной государственной администрации, при содействии Министерства культуры Королевства Саудовская Аравия, Генерального управления по вопросам досуга Королевства Саудовская Аравия и организаторов боя SELA. Консультант проекта - украинский историк Алексей Сокирко.

Реванш Усик - Фьюри

Бой Усика против Фьюри состоялся 21 декабря на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии- Эр-Рияде.

На кону были WBO, WBA и WBC и памятный пояс от WBC, который посвящен 50-летию легендарного боя между Джорджем Форманом и Мухаммедом Али.

Тайсон Фьюри вышел на ринг с рекордными 127,4 кг - это на 10 килограммов больше, чем раньше. Александр Усик же весит 102,5 кг. Поединок закончился единогласным решением судей - выиграл Усик.

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