Опетая не уверен, что этот бой может состояться в ближайшем будущем.

Чемпион мира по версии IBF в категории первый тяжелый вес Джей Опетая заявил, что хочет провести бой против чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика. Об этом он сообщили во время разговора с репортером talkSPORT Boxing.

"Это бой, который я хочу на все 100%", - сказал он.

Опетая подчеркнул, что бой с Усиком является для него мечтой. Он отметил, что был бы рад сразиться с украинцем на ринге.

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Тем не менее боксер считает, что этот бой пока маловероятен.

"Таким вещам нельзя сказать "нет". Мы бы сели с командой, мы бы приняли решение, но сейчас это все просто внешний шум", - объяснил он.

Напомним, что Джей Опетая всего провел 26 боев в профессиональном боксе и еще ни разу не проиграл. 20 побед боец одержал нокаутом.

Уже 8 января Опетая будет защищать свой титул в бою против новозеландца Дэвида Ньики.

Другие новости бокса

Ранее чемпион мира по боксу по версии WBA Gold в тяжелом весе Пол Бамба умер через шесть дней после того, как завоевал свой титул. Как стало известно, спортсмен скончался в пятницу, 27 декабря, в возрасте 35 лет.

Кроме того, авторитетный портал BoxRec опубликовал рейтинг лучших украинских боксеров в истории. Лидером оказался не чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик.

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