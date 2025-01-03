По словам менеджера боксера, Усик нуждается в длительном восстановлении.

Для украинского боксера Александра Усика 2024 год стал знаковым и успешным. В мае и в декабре 2024 года он дважды победил в бою британца Тайсона Фьюри, завоевав титул чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, пишет bjpenn.com.

После завершения последнего поединка спортсмен не напоминал человека, который думает о завершении карьеры, однако, скорее всего, он получит длительный отдых, отмечает издание.

В частности, в интервью BoxingScene.com менеджер Александра Усика Эгис Климас сказал, что болельщикам не стоит ждать того, что спортсмен сразу вернется на ринг.

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"Это будет очень долгая подготовка. После еще 12 раундов с Фьюри ему нужно хорошее, длительное восстановление", - отметил он.

Издание напомнило, что интервью Усика после боя прервал Даниэль Дюбуа, который требовал реванша. Известно, что Дюбуа должен драться против Джозефа Паркера, поэтому Климас отметил, что ему стоит сосредоточиться на этом поединке.

"Дюбуа должен побить Паркера до того, как он начнет думать о [Усике]", - добавил менеджер украинца.

Также известно, что после боя команда Фьюри заявляла о несправедливости результата реванша. В частности Фрэнк Уоррен из Queensberry Promotions проанализировал бой и сказал, что должен был победить Фьюри.

В свою очередь во время пресс-конференции Усик ответил на такие заявления Уоррена:

"Дядя Фрэнк, я думаю, слепой. Если Тайсон говорит, что это рождественский подарок, хорошо, спасибо тебе, Боже, а не Тайсону. Спасибо тебе, Боже. Спасибо моему тренеру Юрию, спасибо моему тренеру Кубе, спасибо моей команде. Слушай, Фрэнк, по-моему, сумасшедший. Это по моему мнению. Ладно, без проблем. Я выиграл".

Александр Усик - последние новости

Ранее украинский боксер Александр Усик обратился к украинцам и британцам. После поединка с Фьюри боксер записал видеообращение в самолете, возвращаясь из Саудовской Аравии.

В то же время промоутер Александра Усика высказался о бое с Дюбуа. По его словам, он хотел бы, чтобы украинский боксер стал трехкратным абсолютным чемпионом мира по боксу.

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