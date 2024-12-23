Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик после победного боя с британцем Тайсоном Фьюри обратился к украинцам и своим поклонникам по всему миру.
Видеообращение Усика появилось в его Instagram. Боксер записал его в самолете, возвращаясь из Саудовской Аравии, где проходил поединок.
"Все прекрасно - победа есть. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Слава Богу! Спасибо за молитвы", - сказал Усик, обращаясь к украинцам.
Также чемпион обратился к своим поклонникам в Великобритании. Он поблагодарил их за поддержку и отметил, что она была для него важной.
"Слава Богу за все! Слава Украине", - добавил Усик.
Победа Усика над Фьюри
Напомним, что украинский боксер победил британца в матче-реванше, отстояв чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и WBC.
По данным СМИ, за победу Усик получил 114 миллионов долларов, Фьюри - 76 миллионов.
После боя чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поднялся на ринг и вызвал Усика на бой. Тот согласился встретиться на ринге.