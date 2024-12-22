По словам украинского боксера, Россия веками порочила имя выдающегося гетмана.

Украинский боксер, который стал чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, Александр Усик рассказал о сабле гетмана Ивана Мазепы, которую он поднял над головой после победы в реванше с Тайсоном Фьюри.

"Настоящая сабля выдающегося украинского гетмана Ивана Мазепы. Держать в руках уникальный артефакт, которому более 300 лет, было честью для меня. Веками Россия порочила имя гетмана Мазепы. Теперь оно возвращается в мировое медиапространство и получит признание, которого заслуживает. Все только начинается!", - отметил боксер на своей странице в Instagram.

Кроме того, об этом уникальном моменте после поединка рассказал промоутер Усика Александр Красюк.

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"Сабля 17 века прибыла в Эр-Рияд из Украины, где она обычно хранится в Черниговском историческом музее, ее перевезли с соблюдением всех правил и под наблюдением музейных экспертов. Впервые в истории бокса музейный артефакт был допущен на ринг", - поделился он.

Бой Усик - Фьюри - что известно

Как писал УНИАН, Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии поднял над головой оригинальную саблю гетмана Ивана Мазепы.

"Саблю гетман Иван Мазепа подарил за службу есаулу Савичу. Впоследствии его потомки продали ее собирателю коллекции украинских древностей Василию Тарновскому. Так она оказалась в коллекции Черниговского исторического музея", - отметил на своей странице в Facebook директор музея Максим Блакитный.

Также сообщалось, что "Укрпочта" посвятила новую марку победе Усика над Фьюри. Известно, что художник из Днепра Сергей Техов изобразил Усика во время развертывания флага Украины. Всего в продажу поступили 420 тысяч марок.

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