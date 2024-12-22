'Сумасшедший человек': Усик ответил на упреки Фьюри о 'рождественском подарке' от судей

Украинский чемпион отметил, что считает свою победу в реванше против Фьюри справедливой и честной.

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик ответил на заявление своего соперника Тайсона Фьюри и его промоутера Фрэнка Уоррена о том, что победа украинца в легендарном реванше - это "рождественский подарок" от судей.

Во время пресс-конференции по итогам поединка украинский чемпион заявил, что не сомневается в справедливости вердикта судей.

"Дядя Фрэнк просто слепой. Если Тайсон говорит, что это подарок на Рождество - ок. Спасибо Богу, но не Тайсону. Спасибо моему тренеру Юрию, моему тренеру Кубе и моей команде. Послушайте, Фрэнк - сумасшедший человек. Это мое мнение. Я победил", - заявил Усик.

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Бой Усик - Фьюри: последние новости

В ночь с 21 на 22 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде украинец Александр Усик победил по очкам британца Тайсона Фьюри и защитил титулы WBO, WBA и WBC.

Британский боксер Тайсон Фьюри отказался признать, что проиграл свой бой-реванш против украинца Александра Усика, и заявил, что судьи сделали его сопернику "рождественский подарок".

Как пишет The Sportster, общий призовой фонд составил $190 миллионов. Усик получил 60% от этой суммы, то есть $114 миллионов, тогда как Фьюри - $76 миллионов.

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