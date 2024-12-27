В рейтинг попали многие знаменитые на весь мир украинские боксеры.

Эксперты определили лучших украинских боксеров в истории. В рейтинг попали многие знаменитые на весь мир бойцы из Украины.

Рейтинг опубликовал авторитетный портал BoxRec, который в 2005 году был официально признан Комиссией Ассоциации Бокса.

Лучшим украинским боксером признали Владимира Кличко. Он ушел из спорта в 2017 году с 64 победами, 54 из которых были одержаны нокаутом.

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Вторым в рейтинге стал чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик. За всю свою карьеру он одержал 23 победы и продолжает радовать украинцев зрелищными боями.

Тройку лидеров замыкает нынешний мэр Киева Виталий Кличко. В профессиональном боксе он одержал 45 побед и проиграл всего дважды.

Четвертое место занял Василий Ломаченко. Ранее ходил слух о том, что он собирается завершить свою карьеру в 36 лет, но эта информация оказалась фейком.

Пятым лучшим украинским боксером признали Сергея Дзинзирука, который с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину вступил в ряды Сил территориальной обороны ВСУ. За свою карьеру он одержал 37 побед и только дважды проиграл.

Последние новости бокса

Ранее жена украинского боксера Александра Усика показала, как эмоционально болела за любимого в бою-реванше с Тайсоном Фьюри. Екатерина Усик не сдерживала эмоций и пыталась поддержать мужа.

Кроме того, выяснилось, что Фьюри говорил об Усике четыре года назад. В сети стало популярным видео с речью британца, где он пренебрежительно отзывается об украинце.

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