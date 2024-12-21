Украинский боксер рассказал о том, что его мотивирует накануне чемпионского поединка.

Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился с Forbes впечатлениями накануне боя-реванша против британца Тайсона Фьюри.

В частности, Усик отметил, что в поединке будет драться "за всю страну". По его словам, на помощь ему придут характер победителя и "несгибаемая команда".

"Сейчас меня мотивирует - что и как я делаю. Когда ставишь для себя задачу, и она у тебя получается - это очень заряжает. А когда что-то не получается, я всегда буду продолжать, пока не получится", - сказал боксер.

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Он также поделился впечатлениями о последних днях перед боем против Фьюри:

"Можно сказать, что это медиадни - общение с прессой, активности, "разносящие" поединок по миру. Но как спортсмен, я стараюсь меньше к этому приобщаться. Моя основная задача - это бокс. Тренировки также есть, где-то до часа времени - преимущественно кардио и поддержание формы".

Бой Усик - Фьюри

Как сообщал УНИАН, бой Усик-Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. На кону стоят три титула в супертяжелом весе (WBO, WBA и WBC), а также памятный пояс от WBC, который посвящен 50-летию легендарного боя между Джорджем Форманом и Мухаммедом Али.

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