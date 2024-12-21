Уже совсем скоро состоится второй бой между Усиком и Фьюри - что о нем нужно знать.

В ночь с 21 на 22 декабря 2024 года состоится долгожданный повторный поединок между украинцем Александром Усиком (21-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри. Он пройдет на той же Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

На кону стоят три титула в супертяжелом весе (WBO, WBA и WBC), а также памятный пояс от WBC, который посвящен 50-летию легендарному бою между Джорджем Форманом и Мухаммедом Али.

Усик буквально через месяц после победы добровольно отказался от титула по версии IBF, из-за чего на кону не будет стоять статус абсолютного чемпиона.

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Трансляция боя Усик-Фьюри — что известно

Посмотреть его можно будет на платформе Megogo, если у вас при этом есть одна из подписок "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальная". Сама трансляция начнется в 18:50 по киевскому времени, однако перед поединком между Усиком и Фьюри ожидается 8 противостояний. Поэтому главное противостояние начнется ближе к часу ночи.

Прокомментирует бой прямо с места событий Владимир Кобельков.

Первый поединок между Усиком и Фьюри

Напомним, что первое двенадцатираундовое противостояние между двумя спортсменами состоялось 18 мая 2024 года. Тогда Александр Усик, раздельным решением судей (115—112 Усик, 114—113 Фьюри и 114—113 Усик), победил и вошел в историю, как первый абсолютный чемпион в тяжелом весе — после Леннокса Льюиса.

Ранее УНИАН сообщал, что тренер Деонтея Уайлдера видит победителем в этом поединке Тайсона Фьюри.

"Я просто думаю, что Усик слишком упрям, чтобы Фьюри мог с ним мириться. Я думаю, что удары, которые причиняют тебе больше всего боли, - это удары, которых ты не видишь", - отметил он.

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