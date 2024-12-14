По словам тренера, Усик слишком упрямый, чтобы уступить Фьюри.

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт заявил, что не верит в то, что Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше, который состоится 21 декабря.

"Я просто думаю, что Усик слишком упрям, чтобы Фьюри мог с ним мириться. Я думаю, что удары, которые причиняют тебе больше всего боли, - это удары, которых ты не видишь. Не обязательно быть жестким панчером, чтобы создавать ребятам проблемы. Усик хорошо это понимает", - отметил он в комментарии для Seconds Out.

Когда у Малика спросили, что может сделать Фьюри, чтобы победить Усика, он отметил, что не верит в это.

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"Болельщики думают, что он (Фьюри - УНИАН) больше, поэтому он может просто подойти к нему. Черт, никто не может просто подойти к Александру Усику. Я думаю, что Фьюри получит еще больше побоев, если он просто подойдет к нему. Он будет попадать во всевозможные ловушки. Я просто не думаю, что Фьюри сможет побить Усика. Я действительно не думаю", - подчеркнул тренер.

Реванш Усик - Фьюри - последние новости

Как писал УНИАН, в ночь с 21 на 22 декабря состоится повторный поединок между украинским и британским боксерами за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе. Известно, что трансляцию будет проводить платформа Megogo, для этого необходимо приобрести одну из подписок - "Оптимальная", "Максимальная", "Спорт" или "MEGOPACK XL".

В то же время экс-чемпион Европы Спенсер Оливер рассказал, что он внимательно следит за Тайсоном Фьюри. Он подчеркнул, что британец находится в отличной форме. В то же время Оливер отметил, если Фьюри "заиграется" с набором веса до поединка, это может стать "его собственной гибелью".

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