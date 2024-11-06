Ирландский боец не смог определиться со своим фаворитом в реванше, но будет следить за поединком.

Уже 21 декабря состоится долгожданный бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что это будет интересный поединок, сообщает talkSPORT.

Ирландский боец в разговоре с журналистами отметил, что Фьюри для многих людей был фаворитом в первом поединке с Усиком из-за его превосходства в габаритах. Он подчеркнул, что это был близкий бой, из-за чего британец еще сильнее захочет одержать победу в реванше.

"Всегда нужно побеждать в запланированных боях. Тем не менее вы определенно не хотите оказаться в роли жертвы, особенно от такого парня, как Александр Усик", - сказал Макгрегор.

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По словам ирландца, Фьюри умеет отлично приспосабливаться. Он обратил внимание на его трилогию с Деонтеем Уайлдером, где британец по ходу боя становился только лучше.

Макгрегор добавил:

"Я ожидаю гораздо более собранного и тактического Тайсона Фьюри , да и разница в размерах существенная. Но Усик - очень искусный боксер, и это будет чертовски интересный бой".

Реванш Усика и Фьюри - что известно

Напомним, что второй бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря. Он должен пройти в Саудовской Аравии.

Ранее УНИАН сообщал, что американский боксер Майк Тайсон был удивлен тем, как Усик ведет себя в ринге. Он отметил, что Фьюри не стоило недооценивать своего соперника.

Кроме того, Фьюри поделился ожиданиями от реванша с Усиком. По словам британца, во втором поединке в ринге будет меньше клоунады.

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